TOUR DE FRANCIA
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La caída que ha hecho que Traeen pierda el maillot amarillo

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Traeeni maillot horia eranztea eragin dion erorikoa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El líder Torstein Traeen ha sufrido una caída en la sexta etapa del Tour de Francia. Mientras bajaban, en una curva su compañero de equipo se ha cerrado y el noruego se ha metido en el hueco, cuando tenía que seguirlo por atrás. Como consecuencia de ello, ha perdido el maillot amarillo.

UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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