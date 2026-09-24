Mundial de Montreal
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La eslovaca Viktoria Chladonova, campeona del mundo de ciclismo en ruta sub23

La canadiense Isabella Holmgren ha sido plata y la belga Fleur Moors bronce. La navarra Paula Ostiz se ha entrado en meta decimosexta, a 3:40 de la ganadora.
(Foto de ARCHIVO) CHLADONOVA Viktoria during the TCFIA 2025, Tour cycliste féminin international de l'Ardèche, Stage 6, Beauchastel - Privas (100 Km) on 14 September 2025 in Privas, France - Photo Florian Frison / DPPI Florian Frison / DPPI / AFP7 / Europa Press 14/9/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
La eslovaca Viktoria Chladonova, en cabeza de pelotón. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Viktoria Chladonova, 23 urtez azpiko errepideko txirrindularitzako munduko txapelduna Montrealen
KIROLAK EITB LOGO

E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

La ciclista eslovaca Viktoria Chladonova se ha proclamado esta tarde campeona del mundo de ciclismo en ruta sub23 en Montreal (Canadá). La eslovaca ha superado en meta a la ciclista local Isabella Holmgren. Ambas han llegado juntas al final y la eslovaca ha sido mucha más rápida en el esprint.

Así, Holmgren ha tenido que conformarse con la plata y la belga Fleur Moors ha sido bronce tras llegar a meta en otro pequeño grupo más rezagado, a 33 segundos de la ganadora.

Por su parte, la navarra Paula Ostiz ha firmado un meritorio decimosexto puesto, a 3:40 minutos de Chladonova. La ciclista pamplonica ha estado en todo momento en la disputa de la prueba, pero ha perdido demasiado tiempo en la recta final de la carrera.

Por otro lado, la usurbildarra Irati Aranguren ha sufrido una caída en la primera vuelta al circuito urbano de Montreal, y ha tenido que abandonar la carrera.

La prueba se ha disputado sobre 134 kilómetros, distribuidos en diez vueltas al circuito de Mont-Royal, con un desnivel positivo acumulado de 2690 metros y el exigente ascenso por la vía Camillien-Houde como uno de sus principales obstáculos.

Para Chladonova, el triunfo supone la revancha de los Mundiales de 2025 en Kigali, donde fue segunda tanto en la prueba en línea como en la contrarreloj sub-23.

La eslovaca también había rozado el podio este lunes en Montreal al terminar cuarta en la contrarreloj sub-23, ganada por la australiana Felicity Wilson-Haffenden.

UCI World Tour Otras competiciones de ciclismo Ciclismo Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X