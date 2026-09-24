La eslovaca Viktoria Chladonova, campeona del mundo de ciclismo en ruta sub23
La ciclista eslovaca Viktoria Chladonova se ha proclamado esta tarde campeona del mundo de ciclismo en ruta sub23 en Montreal (Canadá). La eslovaca ha superado en meta a la ciclista local Isabella Holmgren. Ambas han llegado juntas al final y la eslovaca ha sido mucha más rápida en el esprint.
Así, Holmgren ha tenido que conformarse con la plata y la belga Fleur Moors ha sido bronce tras llegar a meta en otro pequeño grupo más rezagado, a 33 segundos de la ganadora.
Por su parte, la navarra Paula Ostiz ha firmado un meritorio decimosexto puesto, a 3:40 minutos de Chladonova. La ciclista pamplonica ha estado en todo momento en la disputa de la prueba, pero ha perdido demasiado tiempo en la recta final de la carrera.
Por otro lado, la usurbildarra Irati Aranguren ha sufrido una caída en la primera vuelta al circuito urbano de Montreal, y ha tenido que abandonar la carrera.
La prueba se ha disputado sobre 134 kilómetros, distribuidos en diez vueltas al circuito de Mont-Royal, con un desnivel positivo acumulado de 2690 metros y el exigente ascenso por la vía Camillien-Houde como uno de sus principales obstáculos.
Para Chladonova, el triunfo supone la revancha de los Mundiales de 2025 en Kigali, donde fue segunda tanto en la prueba en línea como en la contrarreloj sub-23.
La eslovaca también había rozado el podio este lunes en Montreal al terminar cuarta en la contrarreloj sub-23, ganada por la australiana Felicity Wilson-Haffenden.