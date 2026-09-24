Así, Holmgren ha tenido que conformarse con la plata y la belga Fleur Moors ha sido bronce tras llegar a meta en otro pequeño grupo más rezagado, a 33 segundos de la ganadora.

Por su parte, la navarra Paula Ostiz ha firmado un meritorio decimosexto puesto, a 3:40 minutos de Chladonova. La ciclista pamplonica ha estado en todo momento en la disputa de la prueba, pero ha perdido demasiado tiempo en la recta final de la carrera.

Por otro lado, la usurbildarra Irati Aranguren ha sufrido una caída en la primera vuelta al circuito urbano de Montreal, y ha tenido que abandonar la carrera.