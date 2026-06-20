Vuelta a Bélgica
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Alex Aranburu mantiene el liderato en la Vuelta a Bélgica

Olav Kooij se ha impuesto a Begijnendijk-Betekom y Aarschot para llevarse la cuarta etapa de la competición.
Alex Aranburu
Alex Aranburu, ciclista de Cofidís; Foto: Cofidís
Euskaraz irakurri: Alex Aranburuk lidergoari eutsi dio Belgikako Itzulian
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista guipuzcoano Alex Aranburu mantiene el liderato de la clasificación general de la Vuelta a Bélgica. Olav Kooij se ha impuesto a Begijnendijk-Betekom y Aarschot para llevarse la cuarta etapa de la competición.

La etapa estuvo muy igualada, tanto que la foto de llegada fue necesaria para determinar el autor de la victoria, El ciclista neerlandés se ha llevado la etapa con un tiempo de 4:07:48, con una velocidad media de 44,407 km/hora.

En la clasificación general Alex Aranburu, ganador en Durbuy, mantiene el maillot amarillo, que defenderá en la quinta y última etapa de la carrera. La cual se disputará entre Gingelom y Hoeilaart, con un recorrido de 183,5 kilometros.

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