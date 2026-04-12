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El llanto de Wout Van Aert tras batir a Pogacar en la París-Roubaix

El belga del Visma ha roto a llorar en el suelo nada más cruzar la meta por delante del ciclista esloveno.
ROUBAIX (France), 12/04/2026.- Belgian rider Wout van Aert of team Team Visma Lease a Bike celebrates winning after the Paris-Roubaix cycling classic over 258.3km from Compiegne to Roubaix, France, 12 April 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Vout Van Aert llorando en meta. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Wout Van Aertek negar egin du Pogacarri 2026ko Paris-Roubaix irabazita
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KIROLAK EITB

Última actualización

Vout Van Aert no ha podido evitar la emoción al cruzar la meta y proclamarse vencedor de la 113ª edición de la París Roubaix, el tercero de los llamados “monumentos” del ciclismo, y también conocida como “El infierno del norte”.

UCI World Tour Otras competiciones de ciclismo París-Roubaix

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