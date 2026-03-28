Vingegaard completa el doblete de etapas de montaña y encarrila la Volta
El danés Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) ha completado el doblete de etapas de montaña en la Volta Ciclista a Catalunya y ha encarrilado la victoria en la general después de exhibirse este sábado en la sexta jornada, de 158,2 kilómetros con inicio en Berga y final en el puerto de primera categoría de Queralt.
Vingegaard no ha encontrado oposición pese a quedarse sin equipo en el descenso del temible Coll de Pradell, que ha lanzado Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), y la subida definitiva al Santuari de Queralt con rampas de hasta el 20% de pendiente.
El líder destacado de la ronda catalana ha atacado a 2,2 kilómetros del final y se ha escapado en solitario hasta cruzar la línea de meta en 4h.05:19 para firmar su segundo triunfo de etapa consecutivo después del que consiguió el viernes en el puerto de Coll de Pal.
El francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) han terminado en segunda y tercera posición, respectivamente, a unos diez segundos del ganador.
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