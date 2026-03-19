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El Gran Premio Miguel Indurain, el 4 de abril, en EITB Media

Miguel Indurain Sariaren aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación del Gran Premio Miguel Indurain
Euskaraz irakurri: Miguel Indurain Sari Nagusia, apirilaren 4an, EITB Median
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EITB

Última actualización

El próximo 4 de abril tendrá lugar la 27ª edición del Gran Premio Miguel Indurain, en Estella. Ciclistas de 19 equipos profesionales se darán cita para completar una carrera de 204 kilómetros que se podrá seguir en EITB Media.

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