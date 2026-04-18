O GRAN CAMIÑO
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Los últimos metros que han dado la victoria a Pinarello en la quinta etapa de O Gran Camiño

18:00 - 20:00
Alessandro Pinarello, Jørgen Nordhagen y Adam Yates en la meta de la última etapa de O Gran Camiño.
Euskaraz irakurri: Pinarellori O Gran Camiñoko azken etapan garaipena eman dizkioten azken metroak
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KIROLAK EITB

Última actualización

El italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling) ha ganado la quinta y última etapa de O Gran Camiño. En la general, Adam Yates (UAE) ha quedado en primera posición, Nordhagen (Visma) en segunda y el propio Pinarello (NSN Cycling) en tercera.

Pinarello gana la última etapa y Adam Yates gana la general de O Gran Camiño
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