Los últimos metros que han dado la victoria a Pinarello en la quinta etapa de O Gran Camiño
El italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling) ha ganado la quinta y última etapa de O Gran Camiño. En la general, Adam Yates (UAE) ha quedado en primera posición, Nordhagen (Visma) en segunda y el propio Pinarello (NSN Cycling) en tercera.
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Pinarello gana la última etapa y Adam Yates se lleva la general de O Gran Camiño
El británico Adam Yates ha conseguido defender el maillot amarillo que había logrado en la jornada del viernes para suceder al canadiense Derek Gee como vencedor de la carrera gallega.
El ataque final y la victoria de Adam Yates en la etapa reina de O Gran Camiño
El británico ha arrancado a 3,5 kilómetros de la meta y ya nadie ha conseguido seguirle. Lo ha intentado el noruego Jørgen Nordhagen para no despedirse de la general, pero al corredor del Visma le ha sido imposible. También al italiano Alessandro Pinarello, que había arrancado la cuarta etapa como líder.
Adam Yates vence en Cabeza de Meda y alcanza el liderato de O Gran Camiño
El líder de UAE Team Emirates se impuso en solitario en el Alto de Cabeza de Meda tras atacar a 3,5 kilómetros de meta y dejar atrás a todos sus rivales.
Romeo gana en Padrón con una exhibición y Pinarello es el nuevo líder
El vallisoletano del equipo Movistar se ha alzado con la victoria en la tercera etapa de O Gran Camiño, disputada entre Carballo y Padrón. Así, el joven ciclista de 22 años ha conseguido su sexta victoria como profesional.
Iván Romeo cruza en solitario la meta en la tercera etapa de O Gran Camiño
El joven ciclista vallisoletano ha dado una auténtica exhibición de fuerza y ha llegado a meta solo. Alessandro Pinnarello (NSN Cycling Team) y Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) han llegado a 15 segundos, segundo y tercer clasificado en la etapa, respectivamente.
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La prueba de categoría UCI reunirá en las carreteras vascas a 11 equipos femeninos de nivel internacional. Serán 108 kilometros de recorrido, con la exigente subida final a Ixua, a apenas 6 kilómetros y medio de la meta.
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La clásica celebra su 90 edición el próximo miércoles. La carrera se emitirá en directo en ETB1 a partir de las 15:15 horas. Este año, la carrera comenzará por primera vez en Herstal, muy cerca de Lieja. Pogacar fue el ganador el año pasado en el Muro de Huy.
Sprint final de la primera victoria de Carlos Canal en la segunda etapa de O Gran Camiño
El gallego Carlos Canal (Movistar) se ha impuesto en la segunda etapa de O Gran Camiño, consiguiendo su primera victoria profesional. Wenzel (Kern Pharma) ha llegado a meta en segundo lugar y Fagúndez (Burgos), tercero. El portugués Rafael Reis (Anicolor) se ha hecho con el liderato de la clasificación general.
Canal triunfa en su casa y Reis arrebata el liderato a Johansen
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