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¿Qué hay que hacer para trazar bien una curva sobre la bicicleta?

3 pieza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zer egin behar dugu bihurgune bat ondo hartzeko, bizikletaren gainean?
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la etapa que se disputa en carreteras de Navarra, el descenso de Aralar hacia Lekunberri podría ser clave, porque va a poner a prueba la pericia de los ciclistas para trazar las curvas correctamente; con ese motivo, Xabier Usabiaga nos cuenta cómo conseguirlo.

Ciclismo UCI World Tour Segunda etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

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