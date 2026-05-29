Ez da Giro

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La inteligencia artificial también llega al ciclismo

Ez da Giro
18:00 - 20:00
Inteligencia artificial. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Adimen artifiziala txirrindularitzara ere iritsi da
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclismo también ha tenido que modernizarse y en este deporte también se ha incorporado la inteligencia artificial. Se puede utilizar para hacer un seguimiento cercano de la carrera o del rendimiento de los ciclistas, así como para ayudar con la alimentación o la seguridad, entre otros aspectos.

Ciclismo Giro de Italia

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