Giro de Italia - 19ª etapa
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Dura subida de Kuss para imponerse en la meta de Piani di Pezzè

Sepp Kuss Giro
18:00 - 20:00
Sepp Kuss en la última subida. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Kussen igoera gogorra Piani di Pezzeko helmugan nagusitzeko
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista estadounidense Sepp Kuss (Visma) se ha impuesto en la 19ª etapa del Giro de Italia tras arrollar a Ciccone y entrar en meta en solitario tras un gran esfuerzo en el último puerto de Piani di Pezzè, dando así la quinta victoria a su equipo.

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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