Dura subida de Kuss para imponerse en la meta de Piani di Pezzè
El ciclista estadounidense Sepp Kuss (Visma) se ha impuesto en la 19ª etapa del Giro de Italia tras arrollar a Ciccone y entrar en meta en solitario tras un gran esfuerzo en el último puerto de Piani di Pezzè, dando así la quinta victoria a su equipo.
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La inteligencia artificial también llega al ciclismo
El ciclismo también ha tenido que modernizarse y en este deporte también se ha incorporado la inteligencia artificial. Se puede utilizar para hacer un seguimiento cercano de la carrera o del rendimiento de los ciclistas, así como para ayudar con la alimentación o la seguridad, entre otros aspectos.
Sepp Kuss corona la etapa reina del Giro de Italia en los Dolomitas
El ciclista estadounidense del Team Visma se ha impuesto en solitario en Alleghe tras un ataque demoledor, mientras su compañero Vingegaard retiene la maglia rosa.
El ecuatoriano Jhonatan Narváez abandona en la etapa reina del Giro
Narváez, ganador de 3 etapas, se bajó de la bicicleta en los primeros kilómetros del ascenso del Passo Duran, afectado por las molestias derivadas de una caída que el ecuatoriano sufrió en la víspera en el traslado desde la meta al autobús del equipo.
El Laboral Kutxa-Euskadi no se conforma con participar y buscará ganar una etapa en el Giro
Naia Amondarain, la única cilcista vasca en el pelotón del Giro, Alice Arzuffi, Sara Fiorin, Cristina Tonetti, Yuliia Biriukova, Tiril Jorgensen y Marjolein van't Geloof serán las siete corredoras que presentará el equipo en la salidad de la corsa rosa.
¿Cuánto gastan los equipos en botellines? ¿Pueden utilizarlos tantas veces como quieran?
Los botellines que utilizan en las carreras se consideran en parte una conexión entre ciclistas y aficionados. Pero, ¿cuántos utiliza un equipo del World Tour por carrera? Xabier Usabiaga ha dado a conocer este y más datos, en el programa "Ez da Giro".
Paul Magnier se impone en la 18ª etapa, en un peligroso sprint lleno de curvas
El francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se ha impuesto en la decimoctava etapa del Giro de Italia. Esta ha terminado en un peligroso sprint con varias curvas a derecha e izquierda y suelo mojado. Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) ha sido segundo y Jonathan Milan (Lidl-Trek) tercero, ambos italianos.
El pelotón no hace prisioneros y Paul Magnier firma su triplete al sprint
El grupo principal no ha dejado hacer a las escapadas, y tras superar la última cota de la jornada, el Muro di Ca' del Poggio, los hombres más rápidos del pelotón han tenido su última oportunidad antes de Roma.
Evolución de los jóvenes ciclistas: mayor edad, menor número de victorias
Xabier Usabiaga ha analizado la evolución de los jóvenes ciclistas en el programa “Ez da Giro”. En los últimos años la tendencia ha cambiado: a medida que aumentan de edad, disminuyen los logros. Así les ha pasado a Juan Ayuso, Joshua Tarling y muchos otros. (Vídeo en Euskera)
Gran esfuerzo de Igor Arrieta y ataque y victoria de Michael Valgren, en los últimos kilómetros de la 17ª etapa del Giro
El ciclista navarro del UAE ha alcanzado a los ciclistas que iban en cabeza, Valgren y Einer Rubio; posteriormente, los hombres que llegaban por detrás han atrapado a los tres primeros; al final, Valgren ha ganado con brillantez.