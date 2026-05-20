La decimotercera etapa del 109º Giro de Italia, es decir, de la edición de 2026 de la carrera, se pone en juego el viernes 22 de mayo. Es una jornada de 189 kilómetros que comienza en Alessandria, a las 12:40 horas, y concluye en Verbania, entre las 17:01 y las 17:25, según lo previsto por la organización. La etapa cuenta, en su perfil, con dos puertos puntuables: Bieno, de cuarta categoría, y Ungiasca, de tercera, que tiene tramos que superan el 10 % de pendiente. Se da la circunstancia de que la dureza de la jornada se concentra en el tramo final, lo que añade interés y emoción a un día que precede a la gran etapa de montaña del día siguiente, que finaliza en Pila.

Philippe Gilbert ganó en Verbania en el Giro de 2015, y, en 1992, el ganador de la clasificación general de 1991, Franco Chioccioli, también se hizo con la victoria en la localidad donde está situada la meta de esta decimotercera etapa. Filippo Ganna, el excelente contrarrelojista italiano, nació allí, y otro gran campeón, Ivan Basso, muy cerca. Seguro que ambos conocen bien la subida a Ungiasca, que podría ser decisiva en la jornada; como ha quedado dicho, se sitúa muy cerca de la meta, y cuenta con rampas de cierta dificultad.

El Giro se dispone a vivir, al día siguiente, una de las grandes etapas de esta edición, y habrá que ver cómo se las arreglan los equipos que deseen controlar la carrera. Lo veremos, como siempre, en kirolakeitb.eus y, desde las 15:10 horas, también en ETB1, en el espacio "Ez da Giro".