Sexta etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Último kilómetro de la sexta etapa del Giro de Italia: caída en cabeza del pelotón, antes de la victoria de Ballerini

Erorikoa Italiako Giroan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Italiako Giroko seigarren etapako azken kilometroa: erorikoa tropelaren buruan, Ballerinik irabazi aurretik
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El esprint que ha decidido la etapa de este jueves ha estado condicionado por una caída que se ha producido ya dentro del último kilómetro; después de esa caída, Davide Ballerini ha ganado con brillantez.

Ciclismo UCI World Tour Giro de Italia

Te puede interesar

Igor Arrieta helmugan Giroa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los locos últimos kilómetros de la etapa que ha ganado Igor Arrieta: caída del navarro, caída de Eulálio, confusión de Arrieta… ¡y victoria!

Los últimos trece kilómetros de la quinta etapa del Giro de Italia de 2026 han sido de infarto: Igor Arrieta, que iba escapado con Alfonso Eulálio, se ha caído; luego, se ha caído Eulálio; a falta de muy poco, el navarro se ha equivocado de camino; y, al final, el de Uharte Arakil ha atrapado al portugués y se ha hecho brillantemente con el triunfo.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X