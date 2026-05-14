Último kilómetro de la sexta etapa del Giro de Italia: caída en cabeza del pelotón, antes de la victoria de Ballerini

Los últimos trece kilómetros de la quinta etapa del Giro de Italia de 2026 han sido de infarto: Igor Arrieta, que iba escapado con Alfonso Eulálio, se ha caído; luego, se ha caído Eulálio; a falta de muy poco, el navarro se ha equivocado de camino; y, al final, el de Uharte Arakil ha atrapado al portugués y se ha hecho brillantemente con el triunfo.