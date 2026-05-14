Recorrido, perfil y horario de la etapa 9 del Giro de Italia de 2026: Cervia-Corno alle Scale (184 km)
La novena etapa del Giro de Italia de 2026 se disputa el domingo 17 de mayo. Es una jornada de 184 kilómetros, que comienza en Cervia y concluye en un puerto de primera categoría, Corno alle Scale. La organización del 109º Giro de Italia ha determinado que los ciclistas tomen la salida a las 12:35 horas, y la previsión es que el ganador finalice su recorrido entre las 17:00 y las 17:27 horas. Se trata de la jornada que precede al segundo día de descanso de la carrera, ya que el lunes 18 de mayo, al igual que una semana antes, no hay etapa.
Los corredores deberán superar dos puertos puntuables, en este noveno día de competición. El primero, Querciola, de tercera categoría, queda atrás en el kilómetro 167,4; el que realmente puede ser decisivo es el segundo, Corno alle Scale, que es donde termina la etapa; esta es una ascensión de primera categoría, con 10,8 kilómetros en los que la pendiente media es del 6,1 % y que incluyen rampas de hasta el 15 %. En la anterior ocasión en que el Giro estuvo en este lugar, en 2004, la victoria fue para un grande: Gilberto Simoni. El ciclista italiano aparece en el palmarés de la carrera como ganador de la general en las ediciones de 2001 y de 2003.
Cuando las vueltas de tres semanas llegan a la jornada anterior a un día de descanso, la carrera suele ser difícil de controlar, como si los ciclistas quisieran hacer en esa etapa lo que no van a poder hacer al día siguiente; así pues, con eso y con el terreno que tienen por delante, se puede esperar batalla entre los corredores que quieren ganar el Giro.
Ficha técnica:
Etapa: 9ª etapa (17 de mayo, domingo)
Recorrido: Cervia – Corno Alle Scale
Distancia: 184 km
Horario de salida: 12:50
Horario de llegada: 17:27 (40 km/h) | 17:13 (42 km/h) | 17:00 (44 km/h)
Premio de la montaña: Querciola (3ª), en el kilómetro 167,4; Corno Alle Scale (1ª), en el kilómetro 184
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