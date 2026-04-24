GIRO DE ITALIA
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El Giro de Italia, del 8 al 31 de mayo, en EITB

Promo Giro Italia
18:00 - 20:00
Giro de Italia. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Italiako Giroa, maiatzaren 8tik 31ra, EITBn
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Giro de Italia 2026 arranca su nueva edición el viernes 8 de mayo. Un año más, la carrera se podrá seguir en directo por EITB.

En directo Ciclismo Giro de Italia

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