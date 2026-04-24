El Giro de Italia, del 8 al 31 de mayo, en EITB
El Giro de Italia 2026 arranca su nueva edición el viernes 8 de mayo. Un año más, la carrera se podrá seguir en directo por EITB.
Te puede interesar
Presentan los recorridos del Giro de Italia masculino y femenino de 2026
La carrera masculina tendrá una contrarreloj de 40,2 kilómetros y cinco etapas de alta montaña, en tanto que la femenina constará de nueve etapas, una más que en las dos anteriores ediciones.
El Giro de Italia 2026 saldrá de Bulgaria
Miroslav Borshosh, ministro de Turismo de Bulgaria, ha anunciado en una comparecencia oficial que las tres primeras etapas del Giro 2026 se celebrarán en tierras búlgaras.
La italiana Elisa Longo Borghini triunfa en casa y se alza con el Giro
La italiana ha cruzado cuarta la línea de meta, por detrás de Reusser, tercera, y de la neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx - Protime), que han quedado a ocho segundos de Lippert, que ha dejado el crono en 3:40:07.
La australiana Sarah Gigante vence la 7ª etapa del Giro; Elisa Longo, nueva líder
Gigante se impuso con un tiempo total de 4:44:14, por delante de, precisamente Longo Borghini, que terminó segunda, y de la canadiense Isabella Holmgren, tercera.
Lippert se impone en la quinta etapa; Reusser mantiene a la maglia rosa en el Giro
Lippert, de 27 años, ha conseguido su undécima victoria como profesional tras imponerse a las neerlandesas Pauliena Rooijakkers, del Fenix-Deceuninck, que ha llegado a 2 segundos y Shirin van Anrooij (Lidl-Trek), a 46 segundos.
Wiebes es la más rápida en el esprint de Monselice, y Reusser mantiene la maglia rosa, en el Giro de Italia
La esprínter neerlandesa del SD Worx-Protime ha sumado su decimoquinta victoria de esta temporada, la segunda en lo que va de Giro, en una etapa en la que, además, su compañera Anna van der Breggen se ha situado tercera en la clasificación general.
Lorena Wiebes gana en el esprint de Trento, y Anna Henderson continúa como líder del Giro de Italia
La ciclista neerlandesa del SD Worx-Protime se ha adjudicado la tercera etapa de la carrera, en tanto que la corredora británica del Lidl-Trek sigue en el primer puesto de una clasificación general en la que no se han registrado cambios de importancia. Usoa Ostolaza es líder de la montaña.
Anna Hernderson gana en Aprica, y se enfunda la maglia rosa, en el Giro de Italia
La ciclista británica del Lidl-Trek ha superado a la corredora francesa del CERATIZIT Dilyxine Miermont para hacerse con el triunfo en la etapa, y, además, se ha situado en el primer puesto de la clasificación general, tomando el relevo, en el liderato, a Marlen Reusser (Movistar).
Marlen Reusser empieza con autoridad el Giro de Italia
La ciclista del Movistar ha ganado la contrarreloj que ha dado inicio al Giro y es la primera 'maglia rosa'. La belga Lotte Kopecky y la italiana Elisa Longo Borghini ha sido segunda y tercera, respectivamente.