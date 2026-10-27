Euskaltel-Euskadi cierra el equipo de 2027 con el fichaje de Alain Suárez

Alain Suárez ha firmado con el Euskaltel-Euskadi para las dos próximas temporadas. El joven ciclista cántabro ha ascendido al equipo naranja desde la BBK-Euskadi, la cantera, completando el grupo de 22 ciclistas que ha preparado el equipo para la próxima temporada.



En su segundo año en el equipo canterano, Suárez ha sumado tres victorias: en Berriatua, en Markina-Xemein y una etapa de la Vuelta a Navarra. También se hizo con el segundo puesto de la Boucles de l 'Essor, tercer lugar en el Gran Premio de Mungia y cuarto en la Copa de España de Valladolid.



El joven ciclista ya ha vestido el maillot naranja en las vueltas ZLM Tour y CRO Race, pero ha señalado que “fichar por el Euskaltel-Euskadi es un sueño hecho realidad". Se considera "un ciclista combativo" y su objetivo es "seguir aprendiendo de los veteranos, dar pasos al frente y aprovechar cada oportunidad para consolidarme en la categoría".



Con el fichaje de Alain, Euskaltel-Euskadi contará la próxima temporada con nueve ciclistas nuevos: Julen Arriolabengoa, David González, Mikel Landa, Marco Martín (desde el 25 de julio), Hodei Muñoz (desde el 1 de agosto), Ander Okamika, Felipe Orts (desde el 1 de octubre), Unai Ramos y Alain Suárez.