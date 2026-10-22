¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Ion Izagirre y Pello Bilbao participarán en la 54 edición del Ciclocross de Ormaiztegi
El domingo 25 se disputará la 54ª edición del Ciclocross de Ormaiztegi. Este año será especial, ya que en él estarán Ion Izagirre y Pello Bilbao, que acaban de abandonar el ciclismo profesional. La carrera se podrá seguir en directo, a partir de las 13:00 horas, en kirolak.eus.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Tour de Francia femenino de 2027 estrena contrarreloj por equipos y terminará en el Puy de Dome
EN DIRECTO
Hace min.
Dos cronos y un temible final pirenaico, claves del Tour de Francia 2027
EN DIRECTO
Hace min.
El Tour de Francia vuelve a Euskal Herria con una salida de etapa en Hazparne
EN DIRECTO
Hace min.
Durango será final de etapa en la Itzulia Basque Country 2027
EN DIRECTO
Hace min.
Euskaltel-Euskadi se coloca entre los 30 primeros equipos de la clasificación UCI
EN DIRECTO
Hace min.
Gotzon Martín afianza al Euskaltel-Euskadi en el ‘top 30' con su triunfo en Panamá
EN DIRECTO
Hace min.
Calendario UCI World Tour 2026 masculino y femenino
EN DIRECTO
Hace min.
Berasategi gana en Panamá y afianza al Euskaltel-Euskadi en el ‘top 30'
EN DIRECTO
Hace min.
El Burgos Burpellet BH ficha hasta 2028 a Aimar Tadeo, que debutará como profesional
Cargar más