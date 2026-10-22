CICLOCROSS
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Ion Izagirre y Pello Bilbao participarán en la 54 edición del Ciclocross de Ormaiztegi

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18:00 - 20:00

Presentación de la 54ª edición del Ciclocross de Ormaiztegi. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Ion Izagirrek eta Pello Bilbaok Ormaiztegiko Ziklokrossaren 54. edizioan parte hartuko dute
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El domingo 25 se disputará la 54ª edición del Ciclocross de Ormaiztegi. Este año será especial, ya que en él estarán Ion Izagirre y Pello Bilbao, que acaban de abandonar el ciclismo profesional. La carrera se podrá seguir en directo, a partir de las 13:00 horas, en kirolak.eus.

Ion Izagirre Insausti Otras competiciones de ciclismo Ciclismo Pello Bilbao

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