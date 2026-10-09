El Euskaltel-Euskadi suma 65 puntos en Argel y se acerca al ‘top 30' del ranking UCI

El Euskaltel-Euskadi ha sumado 65 puntos UCI en la Clásica La Capitale, disputada este viernes en Argel sobre un recorrido de 123 kilómetros, con cuatro corredores entre los diez primeros clasificados.

El segundo puesto del polaco-neerlandés Danny van der Tuuk (30 puntos), el cuarto del francés Paul Hennequin (20), el sexto de Jonathan Lastra (10) y el séptimo de Iker Mintegi (5) han reportado al equipo vasco un importante botín en su lucha por acabar la temporada entre los 30 mejores del ranking UCI.

Esa clasificación permitiría al Euskaltel-Euskadi optar a las invitaciones para algunas de las carreras más importantes del calendario de 2027, entre ellas las grandes vueltas por etapas.

Además, esta semana la escuadra naranja ha conseguido otros 102 en el Grand Prix El Djazaïr, también en Argelia, y 70 en la belga Binche-Chimay-Binche.

La próxima oportunidad para seguir sumando puntos UCI llegará el domingo con la disputa de la Hong Kong Cyclothon, en la que defenderán el maillot naranja Xabier Berasategi.