Iker Mintegi gana la general del Grand Prix El Djazaïr y Paul Hennequin su última etapa en Argelia

Euskaltel-Euskadi ha puesto el mejor broche posible en la jornada final del Grand Prix El Djazaïr de Argelia. Paul Hennequin ha sido el más rápido en la tercera y última etapa e Iker Mintegi se ha impuesto en la clasificación final. Con estas dos victorias, el equipo naranja acumula seis triunfos esta temporada.

En la última etapa disputada en un circuito en Sidi Abdella, 113,2 kilómetros en total, Euskaltel-Euskadi ha redondeado su actuación. Hennequin ha sido el más rápido en la llegada masiva y Mintegi se ha asegurado el primero puesto en la clasificación general, con Danny van der Tuuk segundo. El ciclista de Altsasu ha logrado su primera victoria profesional.

El equipo naranja ha dominado la carrera. Axel van der Tuuk se impuso en la primera etapa del lunes, con Mintegi segundo; el navarro tomó el relevo de su compañero al frente del liderato en la segunda del martes; y hoy Hennequin ha rematado y Mintegi y Van der Tuuk han conservado las dos primeras posiciones en la clasificación final.

Nico Alustiza y Jonathan Lastra -segundo el sábado en la clásica Classique Djamaa El Kbir- también han terminado entre los diez primeros. Euskaltel-Euskadi ha sido el mejor equipo. El mismo grupo de ciclistas disputará el viernes la Classique La Capitale, última prueba en el país africano.

"Estoy muy contento con la victoria, especialmente por todo el equipo. El trabajo de todos los compañeros y del staff durante esta vuelta ha sido enorme. Ahora nos queda una clásica aquí y lo seguiremos intentando", ha afirmado Mintegi.