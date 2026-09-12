Evenepoel gana el Gran Premio de Quebec tras batir a Ciccone
Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganó este viernes el Gran Premio de Quebec, prueba del UCI World Tour. El belga superó al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) en un esprint entre dos, después de que ambos llegaran escapados a los últimos kilómetros.
Anthon Charming fue tercero a 15 segundos, mientras que Tom Pidcock terminó cuarto y Quinn Simmons, quinto.
La victoria es la 78.ª de Evenepoel como profesional y la undécima de esta temporada, pocos días antes de los Mundiales de Montreal.
La jornada quedó también marcada por la caída de Juan Ayuso, que se fue al suelo a pocos metros de la meta cuando luchaba por entrar entre los diez primeros. El balear pudo levantarse y cruzar la línea a pie.
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