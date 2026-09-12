GP Quebec
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Evenepoel gana el Gran Premio de Quebec tras batir a Ciccone

El belga se impuso al italiano en el esprint final de una carrera de 206 kilómetros. Juan Ayuso, por su parte, sufrió una dura caída cerca de la meta.
Evenepoel gana el Gran Premio de Quebe
Evenepoel cruza la meta. @RBH_ProCycling
Euskaraz irakurri: Evenepoelek irabazi du Quebeceko Sari Nagusia Ciccone gaindituta
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Última actualización

Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganó este viernes el Gran Premio de Quebec, prueba del UCI World Tour. El belga superó al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) en un esprint entre dos, después de que ambos llegaran escapados a los últimos kilómetros.

Anthon Charming fue tercero a 15 segundos, mientras que Tom Pidcock terminó cuarto y Quinn Simmons, quinto.

La victoria es la 78.ª de Evenepoel como profesional y la undécima de esta temporada, pocos días antes de los Mundiales de Montreal.

La jornada quedó también marcada por la caída de Juan Ayuso, que se fue al suelo a pocos metros de la meta cuando luchaba por entrar entre los diez primeros. El balear pudo levantarse y cruzar la línea a pie.

UCI World Tour Remco Evenepoel Ciclismo

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