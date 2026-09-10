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Imanol Arriortua ya está en casa con la medalla de oro del Mundial

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Imanol Arriotua
18:00 - 20:00
Imanol Arriortua y Mikel Aristi. Foto: Basque Team
Euskaraz irakurri: Imanol Arriortua etxean da Munduko Txapelketan irabazitako urrezko dominarekin
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Última actualización

Imanol Arriortua ha ganado la medalla de oro en el Campeonato del Mundo celebrado en Huntsville (Alabama, Estados Unidos) en la modalidad de tándem
Con una discapacidad visual del 10%, Arriortua ha participado como ciclista adaptado y ha contado con Mikel Aristi como conductor de pista. Ambos se han mostrado tan satisfechos como orgullosos del resultado obtenido.

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