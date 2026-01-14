Laboral Kutxa, con ganas de afrontar la nueva temporada

Esta mañana se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Ciclocross en Segura. En un circuito de 2.700 metros y un día fantástico, en féminas la victoria ha sido para Irati Aranguren. La ciclista de Usurbil de 18 años, debutará el año que viene en profesionales de la mano de Laboral Kutxa Euskadi. En categoría masculina, Ismael Esteban ha sido el más rápido y se ha llevado la quinta edición del gran premio de Segura. La txapela del Campeonato de Euskadi ha sido para Aitor Hernández que ha llegado en segundo lugar. Es el séptimo título de Euskadi para el corredor de Ermua.