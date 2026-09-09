Zegama-Aizkorri, galardonada con la Green Trail Concept
'Kilian Jornet Foundation' ha galardonado la carrera de montaña Zegama-Aizkorri con la certificación "Green Trail Concept. Zegama es la primera carrera a nivel mundial que recoge este título.
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El corredor catalán ha tomado esta decisión después de varios meses con problemas en la rodilla y ha decidido operarse para tratar de solucionar la lesión.
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La prueba se disputó el 4 de julio, sobre un recorrido de 82 kilómetros. Una vez más, se llevó a cabo en homenaje a David Delgado.
Sara Alonso gana la PDA de la HOKA Val d’Aran
Con un tiempo de 6:20:12, la atleta donostiarra ha sido la más rápida de la carrera, que se ha disputado este jueves. Alonso ha obtenido, además de la victoria, una plaza directa en las World Series Finals, ya que la prueba es la European World Series Major, la final europea del circuito.
Nerea Amilibia y Andoni Uzkiano dominan la cuarta edición de la Txirrita Mendi Lasterketa
El pasado 21 de junio se disputó en Altza la 4ª edición de la carrera de montaña Txirrita Mendi, un homenaje que los altzatarras rinden al bertsolari Txirrita. El altzatarra Andoni Uzkiano se impuso en casa en la categoría masculina, mientras que en la femenina, la victoria fue para la veterana corredora de montaña de Aia Nerea Amilibia.
Leti Bullido y Aitor Ugarte ganan en la Ardibidepikua Kilometro Bertikala de 2026
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Naroa Uria y Borja Zubizarreta ganan la Euskal Herria Mendi Erronka de 2026
Se disputó el pasado 7 de junio. Es una prueba que impulsa el euskera, la selección vasca, la territorialidad y el cuidado del medio ambiente, y, basándose en esos valores, cada año homenajea a alguien: este año, el elegido ha sido el músico Gorka Urbizu, natural de Lekunberri.
Larraitz Aragón e Iñigo Gereta dominan la carrera de montaña Ubidestroi
La carrera de montaña Ubidestroi se disputa en los parajes del Gorbea. En esta edición, los mejores fueron el gasteiztarra Iñigo Gereta y la durangarra Larraitz Aragón. El resumen se puede ver en este vídeo.
Kilian Jornet completó la Zegama-Aizkorri con el menisco roto
El corredor catalán terminó en el puesto 42. “Tras Zegama, necesitaba entender qué había estado intentando decir mi cuerpo durante semanas”, ha explicado el de Sabadell en una extensa nota.
El comité organizador de la Ehunmilak anuncia su disolución definitiva y ratifica que la prueba deja de disputarse
A través de un comunicado colgado en su página web, la organización de la ultratrail ha destacado que, en los últimos meses, no han podido “encontrar el relevo necesario para garantizar la continuidad del proyecto”.