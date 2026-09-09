CARRERA DE MONTAÑA

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Zegama-Aizkorri, galardonada con la Green Trail Concept

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Zegama-Aizkorri saria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Green Trail Concept saria jaso du Zegama-Aizkorri mendi-lasterketak
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Última actualización

'Kilian Jornet Foundation' ha galardonado la carrera de montaña Zegama-Aizkorri con la certificación "Green Trail Concept. Zegama es la primera carrera a nivel mundial que recoge este título.

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