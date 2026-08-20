Kilian Jornet no participará en la UTMB por la fractura en el menisco

Kilian Jornet ha anunciado que no correrá la Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB), que se disputará del 24 al 28 de agosto en los Alpes franceses. El ultra fondista ha explicado que ha seguido un tratamiento más conservador, pero los problemas en su rodilla han continuado y, después de hablar con su equipo médico, ha decidido pasar por quirófano.

La rotura de menisco también estuvo presente durante su participación en la Zegama-Aizkorri. Sin embargo, ha considerado que seguir compitiendo no ha sido la mejor opción y ha decidido centrarse en su recuperación. Jornet ha reconocido que le cuesta decir que no a una carrera, pero, en palabras del corredor, “estos momentos forman parte del proceso y saber adaptarme es fundamental para poder seguir haciendo lo que me apasiona durante muchos años"

Aun así, ha confirmado que acudirá a Chamonix y que estará “animando como siempre".