9ª edición

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Gontzal Mugoitio y Andrea Garai vencen en la carrera de montaña Segura-Zerain

Segura-Zerain mendi-lasterketa
18:00 - 20:00
Carrera de montaña Segura-Zerain 2026
Euskaraz irakurri: Gontzal Mugoitio eta Andrea Garai nagusi, Segura-Zerain mendi-lasterketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este es el vídeo resumen de la 9ª edición de la carrera de montaña Segura-Zerain, una carrera de 25 kilómetros y 1700 metros de desnivel ascendente. En categoría masculina, se impuso Gontzal Mugoitio y en femenina, Andrea Garai.

Carreras de montaña

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