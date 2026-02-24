El ganador Elazzoui repetirá en la Zegama-Aizkorri, en la que no estará Jornet
También se espera que vuelva a correr la campeona del año pasado, la guipuzcoana Sara Alonso. La organización de la carrera ya ha repartido por sorteo 225 dorsales disponibles.
El atleta marroquí Elhousine Elazzaoui, ganador el año pasado, repetirá presencia este año en la maratón de montaña Zegama-Aizkorri (17 de mayo), en la que no estará por segundo año consecutivo el mejor corredor del mundo, Kilian Jornet. El catalán ha anunciado que se va a centrar en las carreras largas, volviendo al ultra trail del Mont blanc, la prueba más prestigiosa del mundo, que ha ganado cuatro veces.
Los dos corredores pertenecen a la marca "Nnormal", creada por el propio Jornet, y han hecho público su calendario anual a través de un vídeo. Elazzoui ganó el año pasado en Zegama y es el campeón del circuito 'Golden trail world series', que agrupa a ocho de las mejores carreras del mundo. También se espera que vuelva a correr la campeona del año pasado, la guipuzcoana Sara Alonso.
La Zegama, que cumple 25 años, ya ha repartido por sorteo los 225 disponibles entre 11.529 preinscritos. Hay otros 150 dorsales que la organización se reserva para sus compromisos, como los atletas profesionales.
