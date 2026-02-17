Bidasoa cae en Montpellier y se complica su clasificación (38-33)
Irudek Bidasoa Irun ha perdido en casa del Montpellier Handball por 38-33 en la Liga Europea y se le han complicado considerablemente sus opciones de clasificación en la competición. El conjunto guipuzcoano ha perdonado en la primera parte al equipo galo, y en la segunda parte ha perdido demasiados balones, que el conjunto francés ha aprovechado al contragolpe para finiquitar el partido.
El grupo, que cuenta con Kiel y Flensburg, se considera el grupo más duro de la Liga Europea, por lo que, si los alemanes cumplen, Bidasoa y el Montpellier Handball competirán directamente por la tercera plaza, que da acceso a una repesca para los cuartos de final. Por eso, el resultado y el marcador eran importantes de cara al partido de vuelta en Artaleku.
Bidasoa ha comenzado el partido con un extraordinario desempeño en defensa, que, sin embargo, no le ha reportado ventajas en el marcador por su desacierto ante la meta francesa. Los irundarras han perdonado bastante, y solo han conseguido rentas favorables de uno, dos o tres goles, cuando podían haber sido bastantes más, sobre todo en los primeros 15 minutos. Después la tónica del choque se ha invertido y el Montpellier ha apretado las tuercas a los de Alex Mozas. De todas maneras, el equipo guipuzcoano ha aguantado el arreón galo para irse con empate al descanso (17-17).
A la vuelta de vestuarios, el conjunto francés ha salido más enchufado al encuentro y ha conseguido una renta de hasta cuatro goles en los primeros compases del segundo tiempo, favorecido por alguna exclusión. En esos momentos Bidasoa ha sabido sufrir para no dejar escapar en el marcador al Montpellier, pero sin poder echar mano a los franceses. Ya en el tramo final los de Mozas se han estrellado contra la defensa gala, y el Montpellier ha aprovechado para marcharse en el luminoso culminado sus numerosos contragolpes (38-33).
- Ficha técnica:
38 - Montpelier: Desbonnet, Bolzinger- porteros- Villeminot (5), Moraes, Thurin (7, 3 de pen.), Lenne (6), Agustín Casado (2), Richert (4), Guigon, Porte (1), David Balaguer (10), Prida, Dubois (2), Calbry, Prat (1), Plantin.
33 - Bidasoa: Leo Maciel, Skrzyniarz- porteros- Xabi González (2), Piotr (7), Esteban Salinas (3), Nevado (3), Dariel García (6, 5 de pen.), Furundarena, Valles (1), Gorka Nieto (5), Barreto, Jevtic (3), Mujika (3), Cavero, Raix, Arruti.
Marcador cada cinco minutos: 4-3; 6-7; 7-10; 10-11; 13-13; 17-17- descanso- 22-20; 27-24; 28-26; 30-27; 34-29; 38-33.
Arbitraje: Sami Kinnari y Johan Skogberg (Finlandia). Excluyeron a Casado, Dariel García y Jevtic.
Incidencias: primer encuentro de la fase principal de octavos de final de la Liga Europea disputado en el FDI Stadium de Montpelier ante unos 2800 aficionados.
Te puede interesar
Bidasoa tendrá que mostrar su mejor versión ante el desafío del Montpellier en Europa
El conjunto irundarra afrontará en Francia una de las salidas más complejas de la fase de grupos de la Liga Europea, condicionado por las bajas y por la necesidad de sostener su fortaleza ofensiva ante un rival de máximo nivel.
Dariel García no continuará en el CD Bidasoa
El extremo izquierdo ha cerrado una etapa destacada en el conjunto irundarra, en la que se ha consolidado como “una pieza fundamental en el juego del equipo” del equipo.
El Bidasoa Irun pierde contra el Barcelona en las semifinales de la Copa de España (37-31)
El equipo gipuzkoano ha completado una buena eliminatoria, pero la renta lograda por el rival en los primeros compases del partido ha sido decisiva para la derrota.
Álex Mozas: “Contra el Barcelona, estamos preparados para competir de la mejor manera”
El Bidasoa-Irun se enfrentará al Barcelona, este sábado, en las semifinales de la Copa. El técnico del equipo guipuzcoano es positivo: “Si hay algún equipo que le podemos competir y que podemos estar ahí somos nosotros, ya lo hemos demostrado”.
Irudek Bidasoa Irun se enfrentará al Barcelona en semifinales de la Copa de España
La otra semifinal será Logroño-Valladolid. El torneo, que enfrenta a los cuatro primeros clasificados en la primera vuelta de la Liga Asobal, se disputará los días 7 y 8 de febrero en el pabellón Rita Hernández de Telde (Gran Canaria).
El Bidasoa cae en Flensburg tras un partido muy disputado (38-35)
El Bidasoa Irun ha competido de tú a tú en una exigente visita a territorio alemán, dejando sensaciones positivas pese al resultado.
Irudek Bidasoa-Irun sella su pase a octavos tras imponerse al Potaissa Turda por 35-30
El conjunto irundarra ha cerrado una victoria trabajada que le ha permitido asegurar matemáticamente su continuidad en la Liga Europea.
Aginagalde: ''La intención es llevar las tecnificaciones a todo el territorio donde el Bidasoa es referencia''
"Queremos llegar a Bizkaia, Álava, Gipuzkoa, el norte de Navarra y el sur de Aquitania. Queremos que cualquier chico o chica con potencial tenga la oportunidad de desarrollarlo", ha agregado el presidente de Irudek Bidasoa-Irun.
Irudek Bidasoa-Irun presenta 'Lurraldea Gara', proyecto de captación para toda Euskal Herria
Este proyecto estratégico se iniciará con un "ambicioso" programa de tecnificaciones que arrancará el 26 de noviembre en Bilbao. Además, han diseñado una nueva camiseta con el nombre del proyecto e inspirada en los colores de la ikurriña.