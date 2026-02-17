Bidasoa cae en Montpellier y se complica su clasificación (38-33)

Irudek Bidasoa Irun ha perdido en casa del Montpellier Handball por 38-33 en la Liga Europea y se le han complicado considerablemente sus opciones de clasificación en la competición. El conjunto guipuzcoano ha perdonado en la primera parte al equipo galo, y en la segunda parte ha perdido demasiados balones, que el conjunto francés ha aprovechado al contragolpe para finiquitar el partido.

El grupo, que cuenta con Kiel y Flensburg, se considera el grupo más duro de la Liga Europea, por lo que, si los alemanes cumplen, Bidasoa y el Montpellier Handball competirán directamente por la tercera plaza, que da acceso a una repesca para los cuartos de final. Por eso, el resultado y el marcador eran importantes de cara al partido de vuelta en Artaleku.

Bidasoa ha comenzado el partido con un extraordinario desempeño en defensa, que, sin embargo, no le ha reportado ventajas en el marcador por su desacierto ante la meta francesa. Los irundarras han perdonado bastante, y solo han conseguido rentas favorables de uno, dos o tres goles, cuando podían haber sido bastantes más, sobre todo en los primeros 15 minutos. Después la tónica del choque se ha invertido y el Montpellier ha apretado las tuercas a los de Alex Mozas. De todas maneras, el equipo guipuzcoano ha aguantado el arreón galo para irse con empate al descanso (17-17).

A la vuelta de vestuarios, el conjunto francés ha salido más enchufado al encuentro y ha conseguido una renta de hasta cuatro goles en los primeros compases del segundo tiempo, favorecido por alguna exclusión. En esos momentos Bidasoa ha sabido sufrir para no dejar escapar en el marcador al Montpellier, pero sin poder echar mano a los franceses. Ya en el tramo final los de Mozas se han estrellado contra la defensa gala, y el Montpellier ha aprovechado para marcharse en el luminoso culminado sus numerosos contragolpes (38-33).

- Ficha técnica:

38 - Montpelier: Desbonnet, Bolzinger- porteros- Villeminot (5), Moraes, Thurin (7, 3 de pen.), Lenne (6), Agustín Casado (2), Richert (4), Guigon, Porte (1), David Balaguer (10), Prida, Dubois (2), Calbry, Prat (1), Plantin.

33 - Bidasoa: Leo Maciel, Skrzyniarz- porteros- Xabi González (2), Piotr (7), Esteban Salinas (3), Nevado (3), Dariel García (6, 5 de pen.), Furundarena, Valles (1), Gorka Nieto (5), Barreto, Jevtic (3), Mujika (3), Cavero, Raix, Arruti.

Marcador cada cinco minutos: 4-3; 6-7; 7-10; 10-11; 13-13; 17-17- descanso- 22-20; 27-24; 28-26; 30-27; 34-29; 38-33.

Arbitraje: Sami Kinnari y Johan Skogberg (Finlandia). Excluyeron a Casado, Dariel García y Jevtic.

Incidencias: primer encuentro de la fase principal de octavos de final de la Liga Europea disputado en el FDI Stadium de Montpelier ante unos 2800 aficionados.