Cuartos de final de la Liga
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Anne Erauskin, Bera Bera: “La clave siempre está en la defensa”

Anne Erauskin, Bera Berako kapitaina
18:00 - 20:00
Anne Erauskin, capitana del Super Amara Bera Bera
Euskaraz irakurri: Anne Erauskin, Bera Berako jokalaria: "Hasieratik oso kontzentratuta irten behar dugu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

La capitana del Super Amara Bera Bera, Anne Erauskin, ha hablado ante los medios de comunicación de la importante cita que tienen este sábado. Se enfrentan al Sporting de Rioja, partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga, en el que las donostiarras cuentan con una ventaja de dos goles.

Bera Bera

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