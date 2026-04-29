Anne Erauskin, Bera Bera: “La clave siempre está en la defensa”
La capitana del Super Amara Bera Bera, Anne Erauskin, ha hablado ante los medios de comunicación de la importante cita que tienen este sábado. Se enfrentan al Sporting de Rioja, partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga, en el que las donostiarras cuentan con una ventaja de dos goles.
Te puede interesar
Bera Bera golpea primero en el duelo de cuartos del playoff ante La Rioja (23-25)
Las de Imanol Álvarez han ido al remolque del rival en la primera mitad pero, tras empatar al descanso, han tomado el mando del marcador han logrado una ventaja de dos goles de cara al partido de vuelta.
Lyndie Tchaptchet tiene rotura de escafoides, y se perderá lo que queda de temporada
La pivote del Bera Bera será intervenida quirúrgicamente; de esta forma, no podrá despedirse del equipo vasco en la pista.
Laura Hernández: “Partido difícil; lo prepararemos, intentaremos sacar una buena renta y rematarlo en casa”
El Bera Bera jugará el partido de ida de los play-offs de cuartos de final de División de Honor, este sábado, en Logroño. Según nos ha contado Laura Hernández, saben que “el partido será difícil” y “el equipo está mermado por lesiones”, pero aún así se sienten con ganas para afrontar el “momento más bonito de la temporada”.
Bera Bera ficha a Kelly Nzonzie Fonkeng y Melinda Louis
La navarra Fonkeng ha firmado por tres temporadas, mientras que la extremo francesa Louis se ha comprometido hasta 2028.
Lisanne Krikswijk continuará en el Bera Bera por otra temporada
La neerlandesa ha disputado hasta el momento 21 partidos de Liga, dos de Supercopa Ibérica y dos de European League, habiendo marcado 30 goles.
Jon Begiristain, entrenador del Bera Bera: "Afronto el reto con mucha ilusión"
Jon Begiristain, segundo entrenador del Bera Bera, asumirá el puesto de primer entrenador a partir de la próxima temporada. Ha comparecido ante los medios para reflexionar sobre la decisión
Jon Begiristain será el entrenador del Bera Bera las dos próximas temporadas
Imanol Álvarez decidió dejar la dirección del equipo al final de la presente temporada. Begiristain ha ejercido de ayudante de Álvarez desde la temporada 2023-24.
Imanol Álvarez: "Algo me decía dentro de mí que era momento de cambiar"
El entrenador del Super Amara Bera Bera, Imanol Álvarez, ha dado una rueda de prensa este lunes para explicar la decisión de dejar de entrenar el equipo al finalizar la temporada. Según ha manifestado, sentía que era el momento de cambiar y dedicarse a otro proyecto.
Imanol Álvarez dejará el Bera Bera la próxima temporada tras siete años
La presidenta del club, Tati Garmendia, ha dado a conocer mediante un comunicado la no continuidad del técnico de Ermua, que explicará su salida en una conferencia de prensa este lunes en la capital guipuzcoana.