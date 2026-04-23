Laura Hernández: “Partido difícil; lo prepararemos, intentaremos sacar una buena renta y rematarlo en casa”

El Bera Bera jugará el partido de ida de los play-offs de cuartos de final de División de Honor, este sábado, en Logroño. Según nos ha contado Laura Hernández, saben que “el partido será difícil” y “el equipo está mermado por lesiones”, pero aún así se sienten con ganas para afrontar el “momento más bonito de la temporada”.