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Laura Hernández: “Partido difícil; lo prepararemos, intentaremos sacar una buena renta y rematarlo en casa”

Laura Hernández
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maitane Etxeberria: “Logroñora joatea tokatzen zaigu eta zaila egiten zaigu han jokatzea”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Bera Bera jugará el partido de ida de los play-offs de cuartos de final de División de Honor, este sábado, en Logroño. Según nos ha contado Laura Hernández, saben que “el partido será difícil” y “el equipo está mermado por lesiones”, pero aún así se sienten con ganas para afrontar el “momento más bonito de la temporada”.

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