Laura Hernández dejará el Bera Bera al final de la temporada 2025-2026
Laura Hernández dejará el Super Amara Bera Bera al final de la temporada 2025-2026, según ha informado este lunes el club donostiarra.
Hernández lleva en el Bera Bera desde la temporada 2020-2021; hasta ahora, ha precisado el equipo guipuzcoano, ha jugado 192 partidos con el conjunto vasco, y ha marcado 513 goles.
La jugadora, de 29 años, ha ganado cuatro Ligas, tres Copas y cuatro Supercopas, con la camiseta del Bera Bera.
