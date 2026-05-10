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Imanol Álvarez: “Es un sueño terminar así”

Imanol Alvarez Bera Bera
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Alvarez: “Ametsa da horrela bukatzea”
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KIROLAK EITB

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El entrenador del Super Amara Bera Bera, Imanol Álvarez, que abandonará el club a final de temporada, se ha mostrado emocionado tras conquistar su sexta y última Copa de la Reina con el conjunto donostiarra. 

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