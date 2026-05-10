Imanol Álvarez: “Es un sueño terminar así”
El entrenador del Super Amara Bera Bera, Imanol Álvarez, que abandonará el club a final de temporada, se ha mostrado emocionado tras conquistar su sexta y última Copa de la Reina con el conjunto donostiarra.
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Laura Hernández: “Estamos emocionadas y muy orgullosas”
Laura Hernández se ha mostrado muy satisfecha después de que Super Amara Bera Bera se haya adjudicado la Copa de la Reina ante su público.
Las jugadoras y la afición del Bera Bera celebran con entusiasmo la victoria en la Copa
El Super Amara Bera Bera ha conquistado su cuarta Copa de la Reina consecutiva, la décima en el palmarés del equipo. Tanto el equipo como la afición lo han querido celebrar a lo grande.
El Bera Bera hace historia conquistando su décima Copa de la Reina, cuarta consecutiva (26-21)
El conjunto donostiarra agranda aún mas su leyenda ganando en la final a un Atlético Guardés que ha notado mucho la exigencia de jugar tres partidos en tres días.
Final de la Copa de la Reina: Bera Bera vs. Atlético Guardés
Emisión en directo de la final de la Copa de la Reina de balonmano entre Super Amara Bera Bera y Mecaia Atlético Guardés.
Elke Karsten: “Nos queda una final y hay que ganarla"
Super Amara Bera Bera disputa este domingo la final de la Copa de la Reina tras superar al Elda en semifinales por 25-23.
El Bera Bera, a la final de la Copa de la Reina tras ganar al Elda por 25-23
Las donostiarras han sabido reaccionar a tiempo para lograr el ansiado pase a la final, donde les espera el Atlético Guardés. El partido se disputa este domingo a las 13:30 y será ofrecido en directo por EITB.
El Bera Bera gana al Aula Valladolid (32-26), y se jugará ante el Elda el pase a la final de la Copa de la Reina
La semifinal se disputa el sábado, a las 18:45 horas, y el ganador se enfrentará, el domingo, en la final, al Rocasa o al Atlético Guardés. En la eliminatoria de cuartos de final, este viernes, las de Imanol Álvarez han superado con merecimiento a su rival, en Ilunbe.
Optimismo en el Bera Bera, a las puertas de la Copa
Junto al entrenador Imanol Álvarez, Anne Erauskin y Maitane Etxeberria han comparecido en rueda de prensa para relatar cómo se encuentran a las puertas del partido de la Copa de la Reina.
El Bera Bera vence 24-20 al Sporting La Rioja y se clasifica para las semifinales
El conjunto donostiarra, que contaba con una ventaja de dos goles tras la ida, cierra con solvencia los cuartos de final de la Liga Guerreras Iberdrola en el Gasca ante su público.