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Laura Hernández: “Estamos emocionadas y muy orgullosas”

Laura Hernandez Bera Bera
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Laura Hernández: “Hunkituta eta oso harro gaude”
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Laura Hernández se ha mostrado muy satisfecha después de que Super Amara Bera Bera se haya adjudicado la Copa de la Reina ante su público.

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