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Las jugadoras y la afición del Bera Bera celebran con entusiasmo la victoria en la Copa

Bera Bera
18:00 - 20:00
Jugadores del Bera Bera. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Bera Berako jokalariek eta zaleek gogotik ospatu dute Kopako garaipena
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Super Amara Bera Bera ha conquistado su cuarta Copa de la Reina consecutiva, la décima en el palmarés del equipo. Tanto el equipo como la afición lo han querido celebrar a lo grande.

Mujeres deportistas Bera Bera Balonmano

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