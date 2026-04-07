Lucía Prades renueva hasta 2028 con el Bera Bera, y Mica, Maca y Ayelén seguirán en el Beti-Onak hasta 2027

Lucía Prades ha renovado hasta 2028 con el Super Amara Bera Bera y Mica, Maca y Ayelén lo han hecho con el Replasa Beti-Onak, hasta 2027, tal y como han anunciado el club donostiarra y la entidad de Villava este martes. Prades, portera del Bera Bera, ha ampliado por dos temporadas el contrato que la vincula con su club, al que llegó en 2024, en tanto que las tres jugadoras argentinas de primera línea del conjunto navarro continuarán en el Beti-Onak hasta el final de la temporada 2026-2027.

Prades seguirá con su carrera en el Bera Bera con la intención de “seguir creciendo, y defendiendo estos colores”; en el Beti-Onak, Maca, Mica y Ayelén continuarán aportando al equipo “esfuerzo, coraje y compromiso innegociable en la pista”, como ha afirmado el equipo navarro.