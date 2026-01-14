Del 26 al 29 de marzo
El IDK Euskotren jugará ante el Casademont Zaragoza en cuartos de final de la Copa de la Reina

Las de Azu Muguruza se enfrentarán al equipo que ha finalizado como líder la primera vuelta de la Liga Endesa. En semifinales, el rival del equipo donostiarra sería el Valencia Basket o el Durán M. Ensino.
Saskibaloiko Erregina Kopa

El IDK Euskotren se estrenará en la Copa el próximo 26 de marzo. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: IDK Euskotrenek Casademont Zaragoza izango du aurkari Erregina Kopako final laurdenetan
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

El IDK Euskotren jugará ante el Casademont Zaragoza en cuartos de final de la Copa de la Reina de 2026, el próximo 26 de marzo, según ha deparado el sorteo que se ha llevado a cabo el miércoles a mediodía. En la competición, que tendrá lugar en Tarragona del 26 al 29 de marzo, las de Azu Muguruza jugarían, en semifinales, en caso de eliminar al Casademont Zaragoza, frente al Valencia Basket o el Durán M. Ensino; en la final, el IDK Euskotren jugaría ante el Hozono Global Jairis, el Innova-tsn Leganés, el Spar Girona o el Perfumerías Avenida.

De esta forma, el equipo vasco se estrenará en la competición ante el líder de la Liga Endesa, que suma trece victorias consecutivas en el campeonato liguero.

Este es el cuatro completo de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026:

Cuartos de final

26 de marzo: Casademont Zaragoza vs. IDK Euskotren

26 de marzo: Valencia Basket vs. Durán M. Ensino

27 de marzo: Hozono Global Jairis vs. Innova-tsn Leganés

27 de marzo: Spar Girona vs. Perfumerías Avenida

Semifinales

28 de marzo: Casademont Zaragoza o IDK Euskotren vs. Valencia Basket o Durán M. Ensino

28 de marzo: Hozono Global Jairis o Innova-tsn Leganés vs. Spar Girona o Perfumerías Avenida

Final: 29 de marzo

Baloncesto Mujeres deportistas Copa de la Reina de Baloncesto Ibaeta Basket

