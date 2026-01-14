El IDK Euskotren jugará ante el Casademont Zaragoza en cuartos de final de la Copa de la Reina
El IDK Euskotren jugará ante el Casademont Zaragoza en cuartos de final de la Copa de la Reina de 2026, el próximo 26 de marzo, según ha deparado el sorteo que se ha llevado a cabo el miércoles a mediodía. En la competición, que tendrá lugar en Tarragona del 26 al 29 de marzo, las de Azu Muguruza jugarían, en semifinales, en caso de eliminar al Casademont Zaragoza, frente al Valencia Basket o el Durán M. Ensino; en la final, el IDK Euskotren jugaría ante el Hozono Global Jairis, el Innova-tsn Leganés, el Spar Girona o el Perfumerías Avenida.
De esta forma, el equipo vasco se estrenará en la competición ante el líder de la Liga Endesa, que suma trece victorias consecutivas en el campeonato liguero.
Este es el cuatro completo de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026:
Cuartos de final
26 de marzo: Casademont Zaragoza vs. IDK Euskotren
26 de marzo: Valencia Basket vs. Durán M. Ensino
27 de marzo: Hozono Global Jairis vs. Innova-tsn Leganés
27 de marzo: Spar Girona vs. Perfumerías Avenida
Semifinales
28 de marzo: Casademont Zaragoza o IDK Euskotren vs. Valencia Basket o Durán M. Ensino
28 de marzo: Hozono Global Jairis o Innova-tsn Leganés vs. Spar Girona o Perfumerías Avenida
Final: 29 de marzo
Te puede interesar
Azu Muguruza: "Nos ha pillado en un momento raro, porque la dinámica de los resultados no es buena"
El IDK Euskotren ha logrado clasificarse para la Copa de la Reina de baloncesto, pese a encadenar siete derrotas consecutivas. Su entrenadora ha subrayado la necesidad de trabajar en el plano mental, para poder así recuperar la buena cara del equipo.
IDK Euskotren logra clasificarse para la Copa de la Reina
La decimoquinta jornada de la Liga Femenina de baloncesto dejó este miércoles a los dos últimos equipos clasificados para la copa de la Reina: el equipo donostiarra y el Innova-TSN Leganés.
Azu Muguruza: “No entiendo si estamos jugando a baloncesto o a rugby; todas se dan de hostias”
La entrenadora del IDK Euskotren se ha mostrado muy crítica por el juego visto en los minutos finales del derbi disputado contra el Kutxabank Araski.
Helmi Tulonen se incorpora al IDK Euskotren
La jugadora finlandesa llega a Donostia para ayudar al equipo, tras el anuncio de la intervención de rodilla de Veronika Remenárová.
Veronika Remenárová será intervenida en la rodilla derecha
El IDK Euskotren ha informado de que a la jugadora eslovaca se le realizará, este miércoles, una artroscopia, para llevar a cabo una extracción de cuerpos libres.
Las jugadoras del IDK están listas para los retos de la nueva temporada
Tanto Irene Murua y Verónica Remenarova están muy ilusionadas con la nueva temporada que arranca con la Euskal Kopa. Así lo han explicado en rueda de prensa.
Puesta de largo del IDK Euskotren con siete caras nuevas
Tras los apuros de la temporada pasada para mantener la categoría, esta vez, el IDK confía en completar una campaña más ilusionante. Azu Muguruza dirigirá un año más al equipo donostiarra.
El IDK Euskotren arranca su pretemporada con ganas y con ilusión
El IDK Euskotren ya ha comenzado a preparar la temporada 2025-2026 y lo ha hecho con una plantilla renovada. Las jugadoras han comenzado a trabajar con ilusión y con ganas.
Irene Murua, tras fichar por el IDK Euskotren: ''Puedo dar versatilidad y fuerza al equipo''
El equipo guipuzcoano ha anunciado el fichaje de la jugadora de Arrasate; Murua se encuentra "muy contenta", con el acuerdo suscrito, y espera con ilusión el inicio del trabajo con sus compañeras (declaraciones en euskera).