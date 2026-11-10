Surne Bilbao vuelve al liderato tras ganar al Alba Berlín (83-75)

El Surne Bilbao Basket ha conseguido una victoria por 83-75 ante el Alba Berlín en Miribilla, en la fase de grupos de la Liga de Campeones (BCL), que le ha permitido colocarse al frente de su grupo. Los hombres de negro han saldado la tarea pendiente desde el partido de ida, en un partido en el que el equipo de Jaume Ponsarnau ha dejado claro que iba a competir cada balón.

El fuerte arranque del Alba ha hecho que los locales entraran al partido, y la respuesta no ha tardado en llegar. Somogyi ha abierto camino con un 2+1 y Krampelj ha aportado energía para que el Surne Bilbao comenzase a mandar en el marcador. La defensa ha sido una de las grandes armas del equipo, que ha conseguido incomodar el ataque berlinés y mantener una ventaja de seis puntos al descanso (45-39).

Tras el paso por vestuarios, el partido ha seguido de lado de los de negro. El dominio de Vautier y el trabajo en equipo han permitido al Surne ampliar su renta hasta once puntos (64-53), una diferencia que parecía dejar el encuentro bien encarrilado. Pero el Alba ha reaccionado, y un parcial de 1-10 ha devuelto a los alemanes al partido, que entre errores ofensivos locales y aciertos visitantes, el marcador ha llegado a ponerse 72-75 cuando apenas quedaban 2 minutos y 22 segundos. La remontada del golaveraje empezaba a complicarse.

En el momento más complicado del partido, han aparecido Somogyi y Hilliard, que con dos triples consecutivos han devuelto el mando al equipo local. El estadounidense ha terminado como máximo anotador local con 17 puntos. El Alba se ha quedado sin respuesta ante el último empujón de los hombres de negro, que han cerrado el encuentro con un 83-75. Una victoria trabajada, con remontada incluida y un liderato recuperado.