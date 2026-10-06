El Surne Bilbao se ha estrenado en la Liga de Campeones con una sólida victoria en la pista del Igokea bosnio (79-92) en un partido que el equipo bilbaíno ha afrontado con las bajas por lesión de dos de sus jugadores clave, el pívot Tryggvi Hlinason y el alero Darrun Hilliard.

El francés Bastien Vautier (19 puntos y 8 rebotes) ha liderado un triunfo coral de los de Jaume Ponsarnau en el que todos los once jugadores disponibles, apenas 48 horas después del partido con prórroga del domingo en A Coruña, se han remangado primero para abrir brecha y en el momento clave frenar el ímpetu del Igokea en el cuarto final.

Sin Hlinason, que se quedó en Bilbao con varios puntos de sutura tras el fuerte golpe en la cabeza que sufrió el domingo, ni Hilliard, lastimado en un tobillo en el Coliseum, aunque ha viajado y se ha sentado en el banquillo, el equipo vizcaíno ha frenado rápidamente la buena salida local y ha marcado pronto distancias en el marcador (6-13, m.4).

Ponsarnau ha estirado al máximo la rotación, dando entrada a los once jugadores en el primer cuarto, y obteniendo una buena respuesta tanto en el tiro exterior como en la pintura con Vautier y el debutante Hustak.

Por parte balcánica, el escolta serbio Lazar Stefanovic ha sostenido a un Igokea al que los bilbaínos, más eficaces que brillantes, han castigado con un pleno de acierto en triples en los primeros seis tiros y un Vautier casi imparable bajo el aro hasta alcanzar una renta máxima de +15 (26-41, m.15) que se ha mantenido al descanso (35-50).

El Surne ha estirado la ventaja hasta un máximo de +18 (35-53) nada más comenzar el tercer parcial mientras el Igokea elevaba la intensidad física y hacía la goma en el marcador hasta bajar por primera vez de la barrera de los diez de desventaja (64-72) con un parcial de 8-0 en el primer minuto del cuarto final.

Ponsarnau ha parado el partido y el Surne se ha recompuesto apoyado en Vautier y en un Somogyi algo atascado en el lanzamiento, pero clave con sus nueve asistencias y un triple que junto al de Normantas a un minuto de final ha sofocado el amago de rebelión local y ha sentenciado el trabajado triunfo del equipo bilbaíno.