El Surne Bilbao, sin Hlinason, se estrena en Liga de Campeones en la pista del Igokea bosnio

El Surne Bilbao, ganador de las dos últimas ediciones de la Copa FIBA Europa, debuta esta temporada en competición continental visitando este martes al Igokea bosnio en su pista de Laktasi (20:00 horas), en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El encuentro se podrá seguir en kirolakeitb.eus, en directo vía streaming, a partir de las 19:55 horas.

Tras estrenar sus vitrinas en la elite con ese doble título, el club bilbaíno ha optado por elevar el nivel competitivo en Europa en un torneo bastante más exigente en el que, además del conjunto balcánico entrenado por Nenad Stefanovic, tendrá como rivales en la primera fase al Slavia Praga, recién fusionado con el Nymburk, y al Alba Berlín.

El Igokea llega con un único partido oficial disputado esta temporada. Ese encuentro, correspondiente a la Liga Adriática, se saldó con una victoria frente al Slovan Bratislava (97-89), en un partido en el que destacó el base estadounidense Roman Penn, autor de 18 puntos y 9 asistencias.

El equipo bosnio es poderoso físicamente, con un escolta alto como Nikola Manojlovic (2,01) y Dorde Topolovic (2,08), que firmó 16 puntos y 7 rebotes contra el Slovan, como principales referencias.

Ponsarnau ha valorado al Igokea como un rival "muy bien entrenado" por Nenad Stefanovic, que tiene "buenos valores, sabe a lo que quiere jugar y tiene muchos jugadores que pueden aportar".