El Surne Bilbao, sin Hlinason, se estrena en Liga de Campeones en la pista del Igokea bosnio
El Surne Bilbao, ganador de las dos últimas ediciones de la Copa FIBA Europa, debuta esta temporada en competición continental visitando este martes al Igokea bosnio en su pista de Laktasi (20:00 horas), en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El encuentro se podrá seguir en kirolakeitb.eus, en directo vía streaming, a partir de las 19:55 horas.
Tras estrenar sus vitrinas en la elite con ese doble título, el club bilbaíno ha optado por elevar el nivel competitivo en Europa en un torneo bastante más exigente en el que, además del conjunto balcánico entrenado por Nenad Stefanovic, tendrá como rivales en la primera fase al Slavia Praga, recién fusionado con el Nymburk, y al Alba Berlín.
El Igokea llega con un único partido oficial disputado esta temporada. Ese encuentro, correspondiente a la Liga Adriática, se saldó con una victoria frente al Slovan Bratislava (97-89), en un partido en el que destacó el base estadounidense Roman Penn, autor de 18 puntos y 9 asistencias.
El equipo bosnio es poderoso físicamente, con un escolta alto como Nikola Manojlovic (2,01) y Dorde Topolovic (2,08), que firmó 16 puntos y 7 rebotes contra el Slovan, como principales referencias.
Ponsarnau ha valorado al Igokea como un rival "muy bien entrenado" por Nenad Stefanovic, que tiene "buenos valores, sabe a lo que quiere jugar y tiene muchos jugadores que pueden aportar".
Hlinason, baja
Los hombres de negro afrontan su estreno continental apenas 48 horas después de perder en la prórroga en la cancha del Leyma Coruña, un partido en el que, además de la derrota, los de Jaume Ponsarnau sufrieron varios contratiempos físicos.
El más aparatoso fue el de Tryggvi Hlinason, que necesitó varios puntos de sutura en la cabeza tras chocar con Dino Radoncic y se perdió los últimos minutos del encuentro. El pívot islandés será baja en el debut europeo del Surne Bilbao.
Después del partido frente al conjunto gallego, Hlinason viajó a Bilbao para ser sometido a las pertinentes pruebas médicas "por la precaución habitual en este tipo de traumatismos" y finalmente no ha participado en el largo desplazamiento hasta Bosnia.
La expedición bilbaína pernoctó en Málaga, a donde llegó el domingo por la tarde desde A Coruña vía Madrid. Este lunes ha volado desde la capital malagueña a Zagreb y desde allí ha emprendido un desplazamiento de unas tres horas en autobús hasta Banja Luka, donde tiene su hotel de concentración, a unos 20 minutos de Laktasi, localidad en la que se disputará el partido.
Jaume Ponsarnau
No era un momento de tomar riesgos con Hlinason
"El golpe que recibió Tryggvi en la cabeza ha hecho conveniente que estuviese controlado y no era un momento de tomar riesgos que, además, ya no son solo para el físico, sino para más cosas. Creemos que no va a ser grave y que pronto lo podremos recuperar, pero no para este partido", ha explicado Ponsarnau en declaraciones distribuidas por el club bilbaíno durante el desplazamiento.