El Surne Bilbao cae en Berlín tras rozar la remontada (103-100)

El Surne Bilbao Basket ha caído ante el Alba Berlín por 103-100 en la tercera jornada de la Basketball Champions League (BCL), disputada en Berlín. El conjunto bilbaíno ha dejado escapar un encuentro en el que ha contado con una ventaja de 13 puntos y ha terminado perdiendo el liderato del grupo frente a su rival alemán.

Los de Jaume Ponsarnau han competido de tú a tú durante la primera mitad y han conseguido abrir brecha en el marcador gracias a su acierto ofensivo. Después de alcanzar el descanso con un 43-48 favorable, el Bilbao Basket ha ampliado su renta hasta el 48-61 en los primeros minutos del tercer cuarto. La respuesta del Alba, sin embargo, ha cambiado el desarrollo del partido y ha permitido a los locales tomar la iniciativa.

Con el marcador en contra, el Bilbao Basket ha buscado una reacción que le permitiera volver a meterse en la pelea. Hilliard ha encabezado el intento de remontada y ha anotado dos triples seguidos para igualar el encuentro a 1 minuto y 12 segundos del final. Aun así, el esfuerzo no ha sido suficiente para completar la remontada, ya que el Alba ha gestionado mejor las últimas posesiones y ha conservado la ventaja hasta la bocina.

Hilliard ha sido el jugador más destacado entre los hombres de negro con 21 puntos y nueve rebotes. Por su parte, el Surne ha pagado su falta de acierto desde la línea de tiros libres, donde ha anotado 16 de sus 25 intentos, en una derrota que le ha apartado de la primera posición del grupo, dando el liderato al Alba Berlín.