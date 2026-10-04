¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Surne Bilbao Basket cae ante el Leyma Coruña pese a forzar la prórroga (104-101)
Euskaraz irakurri: Surne Bilbao Basketek porrota jaso du Leyma Coruñaren aurka (104-101)
Los hombres de negro han conseguido igualar una desventaja de 9 puntos en el último minuto y medio del último cuarto gracias aun triple de Darrun Hilliard sobre la bocina, y han estado a punto de forzar una segunda prórroga, pero finalemnte han salido derrotados en su visita al Leyma Coruña.