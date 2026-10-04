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Surne Bilbao Basket cae ante el Leyma Coruña pese a forzar la prórroga (104-101)

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A CORUÑA, 04/10/2026.- El jugador del Bilbao Basket Tryggvi Hlinason durante el partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga Endesa disputado este sábado en el Coliseum de A Coruña, entre el Básquet Coruña y el Bilbao Basket. EFE/ Cabalar
18:00 - 20:00
Hlinason, en una jugada del partido. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Surne Bilbao Basketek porrota jaso du Leyma Coruñaren aurka (104-101)
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Los hombres de negro han conseguido igualar una desventaja de 9 puntos en el último minuto y medio del último cuarto gracias  aun triple de Darrun Hilliard sobre la bocina,  y han estado a punto de forzar una segunda prórroga, pero finalemnte han salido derrotados en su visita al Leyma Coruña.

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