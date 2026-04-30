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Emoción y felicidad entre la afición del Bilbao Basket, tras la victoria en la FIBA Europe Cup

18:00 - 20:00
Felicidad en la gradas de Miribilla. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Emozioa eta zoriona Bilbao Basketeko zaleen artean, FIBA Europe Cup txapelketa irabazi ostean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Bilbao Basket se proclamó campeón de la FIBA Europe Cup después de ganar al PAOK Salónica este miércoles. Las y los aficionados se mostraron felices con la victoria.

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El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
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