Surne Bilbao ofrece su segunda FIBA Europe Cup a la afición desde el balcón del consistorio bilbaíno
Varios cientos de aficionados han homenajeado este jueves en la capital vizcaína al Surne Bilbao por el título de la Copa Europa FIBA conquistado el miércoles por segundo año consecutivo por los 'hombres de negro' tras superar en su pista de Miribilla al PAOK de Salónica griego.
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Harald Frey anima a la afición entonando el cántico de “jo ta ke"
El base noruego, considerado por sus compañeros el líder del vestuario, ha puesto a saltar a la afición del Surne Bilbao con uno de los cánticos más escuchados en Miribilla.
Cientos de aficionados agasajan a los bicampeones de la FIBA Europe Cup en Bilbao
La presidenta, Isabel Iturbe, el entrenador, Jaume Ponsarnau, y el capitán, Tryggvi Hlinason, han portado el trofeo a su llegada al Ayuntamiento, donde han sido recibidos en sus escalinatas por la alcaldesa en funciones de la capital vizcaína, Amaia Arregi.
Mikel Odriozola celebra la FIBE Europe Cup cantando el Txoriak Txori con la afición
El entrenador asistente del Surne Bilbao, ha celebrado el titulo conseguido cantando el Txoriak Txori desde el balcón del ayuntamiento con la ayuda de la afición.
Ponsarnau, desde el balcón del ayuntamiento: “Este grupo de jugadores es fantástico e impresionante"
El técnico catalán ha remarcado que "vamos a contracorriente en todo, en ganar este título dos veces, como nadie, en ganar remontando, como nadie". "Pero, sobre todo, queremos ser nosotros, y ganar o perder, si algún día toca, a nuestra manera", ha agregado.
Emoción y felicidad entre la afición del Bilbao Basket, tras la victoria en la FIBA Europe Cup
El Bilbao Basket se proclamó campeón de la FIBA Europe Cup después de ganar al PAOK Salónica este miércoles. Las y los aficionados se mostraron felices con la victoria.
Mikel Odriozola, entrenador asistente del Surne Bilbao: “Ha sido un largo camino, pero, cuando acaba así, todo merece la pena”
El técnico, que trabaja en el staff del equipo bilbaíno, campeón de la FIBA Europe Cup por segunda vez consecutiva, ha destacado, tras el partido de vuelta de la final, el gran ambiente que se ha vivido en Miribilla.
Jaume Ponsarnau, a Jon Txakartegi: “Toda esta gente nos ha apoyado siempre, desde que estoy aquí”
El entrenador del Surne Bilbao ha sido entrevistado por el comentarista de EITB Jon Txakartegi, tras ganar, en Miribilla, la segunda FIBA Europe Cup para el equipo vasco; ha sido un regalo de Xabier de la Fuente a Jon Txakartegi, en la retransmisión.
Hilliard, MVP de la final, emocionado: “No es fácil lo que hemos conseguido, es algo increíble"
El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
Surne Bilbao vs. PAOK Salónica (89-74): resumen del partido de vuelta de la final de la FIBA Europe Cup
El Surne Bilbao ha ganado la FIBA Europe Cup por segunda vez en su historia, de manera consecutiva además, tras superar, en la final, al PAOK Salónica, en Miribilla.