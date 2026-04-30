FIBA Europe Cup
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Surne Bilbao ofrece su segunda FIBA Europe Cup a la afición desde el balcón del consistorio bilbaíno

Varios miembros del Bilbao Basket ofrecen su título europeo a la afición, en el balcón del Ayuntamiento, a 30 de abril de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Surne Bilbao Basket se proclamó campeón de la Copa FIBA Europa al superar (89-74) al PAOK este miércoles en Miribilla, segundo título continental de su historia y seguido, tras el logrado el año pasado también contra los griegos. David de Haro / Europa Press 30 ABRIL 2026;EUSKADI;BALONCESTO;CELEBRACIÓN;VICTORIA;COPA FIBA;COPA;TÍTULO;BILBO; 30/4/2026
18:00 - 20:00

Ponsarnau y Hlinason alzan la copa en el balcón del ayuntamiento. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Bideoa: Surne Bilbaok bere bigarren FIBA Europa Kopa eskaini die zaleei Bilboko udaletxeko balkoitik
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Varios cientos de aficionados han homenajeado este jueves en la capital vizcaína al Surne Bilbao por el título de la Copa Europa FIBA conquistado el miércoles por segundo año consecutivo por los 'hombres de negro' tras superar en su pista de Miribilla al PAOK de Salónica griego.

Baloncesto Bilbao Basket FIBA Europe Cup Otras competiciones de baloncesto

Te puede interesar

Hilliard-entrevista-FIBA-Europe-Cup-Surne-Bilbao
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hilliard, MVP de la final, emocionado: “No es fácil lo que hemos conseguido, es algo increíble"

El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X