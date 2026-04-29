FIBA Europe Cup
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Surne Bilbao vs. PAOK Salónica (89-74): resumen del partido de vuelta de la final de la FIBA Europe Cup

Tyree (PAOK) vs Surne Bilbao: finala
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Surne Bilbao vs PAOK Salonika (89-74): FIBA Europa Kopako finaleko itzuliko partidaren laburpena
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KIROLAK EITB

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El Surne Bilbao ha ganado la FIBA Europe Cup por segunda vez en su historia, de manera consecutiva además, tras superar, en la final, al PAOK Salónica, en Miribilla.

Baloncesto FIBA Europe Cup Bilbao Basket

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El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
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