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Hilliard, MVP de la final, emocionado: “No es fácil lo que hemos conseguido, es algo increíble"

Hilliard-entrevista-FIBA-Europe-Cup-Surne-Bilbao
18:00 - 20:00
Darrun Hilliard, MVP de la final de la FIBA Europe Cup. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Darrun Hilliarden adierazpenak, FIBA Europa Kopako finaleko MVP, Surne Bilbao Basketek PAOK Salonikari irabazi ondoren
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.

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