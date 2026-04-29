FIBA Europe Cup
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La afición del Surne Bilbao, convencida de la remontada… y la del PAOK Salónica, de su victoria

Bilboko zalea (Surne)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaoko zaleek taldeak finala irauliko duela uste dute… eta PAOK Salonikakoek, ordea, titulua Greziara joango dela
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KIROLAK EITB

Última actualización

Hemos estado en la Plaza Nueva, en Bilbao, con varios de los cerca de 600 aficionados del PAOK que han llegado desde Grecia. Entre las y los seguidores del equipo bilbaíno, hay optimismo para lograr la segunda FIBA Europe Cup.

Baloncesto FIBA Europe Cup Bilbao Basket

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