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El Surne Bilbao, primer equipo que suma dos títulos de la FIBA Europe Cup, recibe el trofeo de manos Garbajosa

BILBAO, 29/04/2026.- Los jugadores del Bilbao Basket celebran con el trofeo la Copa de Europa tras el partido de vuelta de la final de la Copa de Europa de baloncesto que Bilbao Basket y PAOK Salónica disputaron hoy miércoles en el Bilbao Arena. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
El capitán del Surne Bilbao, Hlinason, levanta la copa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Surne Bilbaok garaikurra jaso du Garbajosaren eskutik, eta bi FIBA Europa Kopa lortu dituen lehen taldea da
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KIROLAK EITB

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El Surne Bilbao ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar con autoridad por 89-74 al PAOK griego, en la vuelta de la final disputada en un Bilbao Arena abarrotado por 10 000 aficionados. Además, Darrun Hilliard, con 16 puntos, ha sido designado MVP de la final.

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El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
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