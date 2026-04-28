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Ponsarnau, ante la final de la FIBA: “Sería un buen regalo para mí y para toda la gente”

Jaume Ponsarnau, Bilbao Basketeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Jaume Ponsarnau, entrenador del Bilbao Basket
Euskaraz irakurri: Ponsarnau, FIBAko finalaren aurrean: "Opari ona litzateke niretzat eta jende guztiarentzat"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Jaume Ponsarnau ha analizado la final de este miércoles ante el PAOK Salonika. Siendo su cumpleaños, ha dicho que sería un buen regalo para él y para toda la afición.

Surne Bilbao Basket pierde 79-73 contra el PAOK Salónica el partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup
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