Pantzar: “Necesitamos que Miribilla sea un infierno"
El jugador sueco del Surne Bilbao Basket ha asegurado que en el vestuario están "tranquilos" y "enfocados" en tratar de corregir algunos de los errores que cometieron la pasada semana en el Palataki para ganar por al menos siete puntos y volver a levantar el trofeo.
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Jaworski: “Este es el tipo de partidos en los que quiero estar"
"Ganar significaría mucho para mí. Sería mi primer campeonato europeo y estaría muy orgulloso. Personalmente no he alcanzado todos los objetivos que me propuse, pero me gusta mucho cómo estamos como equipo. Estamos ganando partidos y eso es lo más importante", ha explicado el tirador americano.
Mikel Odriozola, Bilbao Basket: “Esperamos el Miribilla de los días grandes”
Mikel Odriozola, entrenador ayudante del Bilbao Basket, ha explicado cómo está el equipo ante la gran cita del miércoles, la vuelta de la final de la FIBA Europe Cup en Miribilla ante el PAOK Salónica.
Jaume Ponsarnau, sobre el partido de vuelta: “Tenemos un trabajo duro, tenemos que encontrar nuestro mejor nivel”
El Surne Bilbao ha perdido por seis puntos, 79-73, en el encuentro de ida de la final de la FIBA Europe Cup. Finalizado el choque, el entrenador, Jaume Ponsarnau, ha destacado que el título se va a decidir en Miribilla, “con nuestra gente”.
Justin Jaworski: “Nos habría gustado conseguir la victoria, pero queda la segunda mitad”
El Surne Bilbao ha perdido por seis puntos, 79-73, en Salónica, ante el PAOK, en el partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup; de esta forma, el equipo vasco deberá remontar en Miribilla, el próximo miércoles.
Toca remontar en Miribilla tras caer en Salónica en el primer asalto de la final (79-73)
Los de Ponsarnau han estado todo el partido a remolque en el Palataki, lastrados por sus malos porcentajes de tiros de campo. La mayor diferencia de los griegos ha sido de 12 puntos, pero los bilbaínos también han llegado a estar a un solo punto.
EN DIRECTO: Partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup 2026 entre PAOK Salónica y Bilbao Basket
No te pierdas hoy, 22 de abril, a partir de las 18:15, la emisión en directo del partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup entre el equipo griego del PAOK Salónica y el Surne Bilbao Basket, desde Grecia. El programa arrancará en ETB1 sobre las 17:50 con una previa, y el partido se podrá seguir mediante streaming por kirolakeitb.eus y ETBOn.
Surne Bilbao se juega en Salónica, ante el PAOK, el primer asalto para ganar de nuevo la FIBA Europe Cup
El partido de ida de la final tendrá lugar este miércoles, desde las 18:15 horas, en el Palataki, en la ciudad griega, donde el equipo vasco consiguió el título hace justo un año. EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1, va a emitir el choque en directo.
Ponsarnau: “Nuestro focus es entender que es como un partido muy largo”
Surne Bilbao Basket se enfrentará mañana, 22 de abril, al PAOK griego en los 40 minutos de la ida de la final de la FIBA Europe Cup. Hemos estado con el entrenador Jaume Ponsarnau en el aeropuerto de Loiu donde nos ha asegurado que el equipo se encuentra con “mucha ilusión y concentrado".
Surne Bilbao, con la mirada puesta en Grecia
Tryggvi Hlinason, capitán de los 'hombres de negro', espera a un PAOK que "ha cambiado mucho" no solo respecto a la pasada campaña, sino también al que se enfrentaron hace apenas dos meses en la segunda fase del torneo en sendos partidos saldados con victorias en Miribilla (95-73) y en el Palataki (87-88).