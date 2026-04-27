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Pantzar: “Necesitamos que Miribilla sea un infierno"

Melwin-Pantzar-Surne-Bilbao-Basket
18:00 - 20:00
Melwin Pantzar, jugador del Surne Bilbao. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Melwin Pantzarren prentsaurrekoa Surne Bilbao-PAOK Salonika FIBA Europako Kopako finalaren itzulerako partidaren atrian
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador sueco del Surne Bilbao Basket ha asegurado que en el vestuario están "tranquilos" y "enfocados" en tratar de corregir algunos de los errores que cometieron la pasada semana en el Palataki para ganar por al menos siete puntos y volver a levantar el trofeo.

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