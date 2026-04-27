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Mikel Odriozola, Bilbao Basket: “Esperamos el Miribilla de los días grandes”

Mikel Odriozola, Bilbao Basket
18:00 - 20:00
Mikel Odriozola, entrenador ayudante del Bilbao Basket
Euskaraz irakurri: Mikel Odriozola, Bilbao Basket: "Egun handietako Miribilla espero dugu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Mikel Odriozola, entrenador ayudante del Bilbao Basket, ha explicado cómo está el equipo ante la gran cita del miércoles, la vuelta de la final de la FIBA Europe Cup en Miribilla ante el PAOK Salónica.

Surne Bilbao Basket ha perdido 79-73 ante el PAOK Salónica el partido de ida de la final de la Copa de Europa FIBA
Bilbao Basket

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