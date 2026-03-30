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Ponsarnau, tras renovar con Surne Bilbao hasta 2029: “Ya Bilbao es mi casa, sin ninguna duda"

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18:00 - 20:00
Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, tras su renovación hasta 2029. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Jaume Ponsarnau, Surne Bilbaorekin 2029ra arte berritu ondoren: "Bilbo nire etxea da, zalantarik gabe"
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EITB

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"Me dicen, te sienta my bien Bilbao, no se si por el tema de los chuletones y todo esto", ha afirmado el técnico catalán, bromeando. Ponsarnau ha señalado que esta continuidad en el proyecto está enfocada a "dar un paso adelante" bajo "la filosofía de las tres H: humildad, hambre y honestidad".

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