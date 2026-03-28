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El Surne Bilbao cae ante el Murcia desde el triple (100-81)

MUR01.MURCIA, 28/03/2026.- El escolta estadounidesne de Surne Bilbao Jaworski (c) controla la pelota ante la presión del base estadounidense de UCAM Murcia Dylan Ennis (d), durante el partido de la vigésima cuarta jornada de la Liga Endesa que están disputando este sábado en el Palacio de los Deportes de Murcia. EFE/Marcial Guillén.
18:00 - 20:00
Murcia vs. Surne Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok porrota jaso du Murtziaren aurka hiruko jaurtiketen ondorioz (100-81)
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EITB

Última actualización

El Surne Bilbao ha perdido por 100-81 contra el UCAM Murcia en la 24ª jornada de la Liga Endesa. El buen trabajo defensivo del rival y el acierto en los lanzamientos triples del equipo de Sito Alonso han sido claves en un resultado abultado.

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